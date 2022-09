sportli26181512 : Monza, pres. Genoa Zangrillo: 'Berlusconi non mi ha chiamato per Sheva': L'esonero di Giovanni Stroppa da parte del… - VicinanzaG : @iervolinodanilo pres il Lecce sta piangendo per 2 rigori negati nella partita con il Monza. Noi stiamo apprendo co… - erreelleci : Grande classe nel pre gara del Gp di Monza. Lo stile italiano ben esemplificato dalla sobrietà del Pres. Mattarella… - StefanoPTrainer : @ValentinoZio @_jusquaubout @spadmilan1 @GiuseppeConteIT No. Il 6/8/21 è stato eletto Presidente del M5S. Letta vie… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto a Dazn dopo la sfida col: grande amarezza per i due rigori non concessi dall'arbitro Pairetto. 'Parlo io perché il tema centrale riguarda due falli di mano lampanti in tempo di Var e in una partita che avremmo meritato ...Commenta per primo Il presidente del, Silvio Berlsuconi, ha rilasciato alcune parole prima della sfida contro l' Udinese: ' Guai se tornassi in Serie B con il, bisogna fare tutte e due. Poi speriamo che Forza Italia possa diventare il partito trainante'. Berlusconi ha poi commentato i premi vinti da Arrigo Sacchi e Carlo Ancelott i: 'Il mio premio ... Monza, pres. Genoa Zangrillo: 'Berlusconi non mi ha chiamato per Sheva' L'esonero di Giovanni Stroppa da parte del Monza ha fatto sollevare diversi rumors relativi alla possibilità che il prossimo tecnico dei brianzoli possa essere quell'Andriy Shevchenko tanto caro al pr ...Il Monza ha deciso, salvo colpi di scena non attesi il tecnico Giovanni Stroppa sarà esonerato nelle prossime ore. Il club di Silvio Berlusconi sta facendo le ultime valutazioni del caso, ma ...