Monza, Palladino è il nuovo allenatore: cosa cambia al fantacalcio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Monza cambia allenatore. Dopo un inizio di stagione decisamente non brillante, la società ha deciso di mettere alla porta l’ex Giovanni Stroppa per affidare la guida della squadra all’allenatore della primavera Raffaele Palladino. L’ex calciatore di Juventus e Monza (tra le altre) ha subito indetto una riunione di squadra in cui ha spiegato a chiare lettere ciò che vuole dai suoi per questa stagione. Il nuovo Monza di Raffaele Palladino: modulo Alla guida della primavera del Monza, Palladino ha più volte schierato i suoi con un 3-4-2-1. Fa dell’utilizzo del centravanti di peso una delle sue armi principali. Alle spalle della punta (che salvo sorprese dovrebbe essere Petagna) i trequartisti ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il. Dopo un inizio di stagione decisamente non brillante, la società ha deciso di mettere alla porta l’ex Giovanni Stroppa per affidare la guida della squadra all’della primavera Raffaele. L’ex calciatore di Juventus e(tra le altre) ha subito indetto una riunione di squadra in cui ha spiegato a chiare lettere ciò che vuole dai suoi per questa stagione. Ildi Raffaele: modulo Alla guida della primavera delha più volte schierato i suoi con un 3-4-2-1. Fa dell’utilizzo del centravanti di peso una delle sue armi principali. Alle spalle della punta (che salvo sorprese dovrebbe essere Petagna) i trequartisti ...

MCriscitiello : Monza, Stroppa esonerato. Promozione per Raffaele Palladino in prima squadra. Decisione diretta di Berlusconi… - DiMarzio : Il @ACMonza ha scelto: sarà #Palladino l'allenatore. Allievo di #Gasperini e #Juric, all'esordio sfiderà subito que… - GiovaAlbanese : #Stroppa esonerato. Sulla panchina del #Monza, contro la #Juventus, ci sarà l'ex #Palladino ? #MonzaJuve - MilanWorldForum : Galliani:'Palladino come... Sacchi' Le dichiarazioni -) - SportRepubblica : Monza, Galliani: 'Palladino scelta coraggiosa come quella di Sacchi, è l'allenatore del futuro' -