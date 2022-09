Mondiali di ciclismo 2022 | l' assenza di Vingegaard fa rumore - Sport - Altri Sport - quotidiano net

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Mondiale cicloamatori, a Trento festa dello sport. Ma attenti alla viabilità: giovedì giornata di passione sulle strade… - TgrRaiTrentino : Mondiale cicloamatori, a Trento festa dello sport. Ma attenti alla viabilità: giovedì giornata di passione sulle st… - SportDailyITA : Al via i Mondiali Gran Fondo UCI, si parte con la crono - Campioni_cn : Mondiali ciclismo su strada, Matteo Sobrero (anche) nell'elenco di CT Bennati -

Il vincitore del Tour a sorpresa non sarà a Wollongong per dare la precedenza agli impegni con la Jumbo - ...In palio i titolidelle categorie amatori. Dopo gli Europei su strada del 2021 , Trento e il Trentino ospitano per la seconda volta (la prima nel 2013) la rassegna iridata. Non evento ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Roma, 14 settembre 2022 - Da eroe nazionale a oggetto misterioso, almeno in vista dei Mondiali di ciclismo 2022: è la parabola intrapresa nelle ultime settimane da Jonas Vingegaard, che è passato dall ...