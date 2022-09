Mio padre vuole per me un futuro diverso da quello che sogno io (Di mercoledì 14 settembre 2022) I ragazzi e le ragazze fanno grandi sogni. Se Riccardo vuole fare l’hacker etico, Marta sogna di diventare illustratrice, mentre Luca vorrebbe essere un garden designer e Viola punta a fare la creatrice di gioielli. Bibi, invece, vuole cantare. E i genitori di tutti loro storcono il naso: “Ma che lavori sono? Non potete fare gli impiegati, gli insegnanti, gli avvocati come noi? Non c’è sicurezza in questi lavori che sognate, non c’è futuro. Seguite la nostra strada e non dovrete preoccuparvi di cercare un’occupazione o di diventare precari!”. Speranze dei genitori vs sogni dei figli Accade molto spesso che le ambizioni dei figli e quelle dei genitori non coincidano. Le generazioni cambiano esigenze e aspirazioni, anche a seconda del momento storico e delle possibilità economiche. Il progetto del figlio “sistemato”, però, rimane una ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 settembre 2022) I ragazzi e le ragazze fanno grandi sogni. Se Riccardofare l’hacker etico, Marta sogna di diventare illustratrice, mentre Luca vorrebbe essere un garden designer e Viola punta a fare la creatrice di gioielli. Bibi, invece,cantare. E i genitori di tutti loro storcono il naso: “Ma che lavori sono? Non potete fare gli impiegati, gli insegnanti, gli avvocati come noi? Non c’è sicurezza in questi lavori che sognate, non c’è. Seguite la nostra strada e non dovrete preoccuparvi di cercare un’occupazione o di diventare precari!”. Speranze dei genitori vs sogni dei figli Accade molto spesso che le ambizioni dei figli e quelle dei genitori non coincidano. Le generazioni cambiano esigenze e aspirazioni, anche a seconda del momento storico e delle possibilità economiche. Il progetto del figlio “sistemato”, però, rimane una ...

