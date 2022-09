Milano, turista cade e si rompe la caviglia sul Duomo: i pompieri la calano da 70 metri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una semplice caduta mentre visitava il Duomo di Milano si è trasformata in una brutta frattura alla caviglia . Una turista 55enne è caduta rovinosamente mentre si trovava sulla terrazza della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una semplice caduta mentre visitava ildisi è trasformata in una brutta frattura alla. Una55enne è caduta rovinosamente mentre si trovava sulla terrazza della ...

