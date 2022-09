Milano, 400 passeggeri bloccati a bordo di un convoglio Trenord: guasto alla linea elettrica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Circa 400 passeggeri sono rimasti bloccati a bordo del convoglio Trenord 24161 per un guasto alla linea elettrica nella stazione di Milano Rogoredo. È successo il 13 settembre e lo hanno riferito i vigili del fuoco, che si sono occupati dell’evacuazione del treno. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze del servizio sanitario, oltre alla polizia ferroviaria e ai tecnici di Rfi. La circolazione è stata sospesa a partire dalle ore 18: la compagnia ha riferito di cancellazioni e variazioni sui suburbani delle delle linee S1 e S13 per Pavia e Lodi. I convogli in transito sono stati fatti passare sugli altri binari della stazione, con ritardi fino ad un’ora. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Circa 400sono rimastidel24161 per unnella stazione diRogoredo. È successo il 13 settembre e lo hanno riferito i vigili del fuoco, che si sono occupati dell’evacuazione del treno. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze del servizio sanitario, oltrepolizia ferroviaria e ai tecnici di Rfi. La circolazione è stata sospesa a partire dalle ore 18: la compagnia ha riferito di cancellazioni e variazioni sui suburbani delle delle linee S1 e S13 per Pavia e Lodi. I convogli in transito sono stati fatti passare sugli altri binari della stazione, con ritardi fino ad un’ora. L'articolo proviene ...

