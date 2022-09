Milan, Saelemaekers: 'A Salisburgo risultato storto, oggi siamo pronti' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato a Milan TV a pochi minuti dall'inizio della gara di Champions League contro la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il centrocampista delAlexisha parlato aTV a pochi minuti dall'inizio della gara di Champions League contro la...

PietroMazzara : Stefano #Pioli verso il miglior #Milan possibile contro la #DinamoZagreb in #UCL Maignan; Calabria, Kalulu, Tomor… - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - PassioneMilan3 : Saelemaekers a MTV: “Pronti per la Dinamo. Dobbiamo vincere per i nostri tifosi” @ACMilanInside_ #ACMilan #Milan… - milansette : Saelemaekers a Milan TV: 'Siamo pronti per la Dinamo, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi' #acmilan #rossoneri -