Milan | quando torna Ibra? La rivelazione sul futuro dell’attaccante

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancora fermo ai box, Zlatanhimovic non perde di vista i suoi obiettivi e “avvisa” i tifosi del, che l’aspettano. Probabilmente bisognerà attendere il girone di ritorno o comunque la fine dei Mondiali di Qatar del 2022 per rivedere in campo Zlatanhimovic. Il ginocchio continua a richiedere un’attenzione particolare e, giunto ai 40 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lucabianchin7 : Intervista a #Ibrahimovic sulla Gazzetta di oggi. ??”Boban dice che dovrei smettere? Non ho ancora trovato un gioca… - OptaPaolo : 65.1% - Il #Milan ha avuto un possesso palla del 65.1% contro il Salisburgo, il più alto mai registrato dai rossone… - LouGirardiReal : Ma quando una persona dice una cosa del genere, pensa di essere intelligente? Tra meriti e demeriti alla fine conta… - FCalcistiche : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Ibra: 'Quando tornerò lo farò con violenza. Milan più forte dell'anno scorso, De Ketelaere? E' un top, lo dico… - Den96109848 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Ibra: 'Quando tornerò lo farò con violenza. Milan più forte dell'anno scorso, De Ketelaere? E' un top, lo dico… -

... il lapidario giudizio dell'attaccante svedese del. Ibrahimovic tra data del rientro e futuro. Sul rientro in campo ( si sta già allenando duramente ), Re Zlatan è cauto: "tornerò Lo ....... Stefano Pioli crede nelle qualità dell'ex Bordeaux ma al momento non lo ritiene pronto per una maglia da titolare. Il club rossonero ha fatto un investimento sopratutto in ottica figura...Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi: parole importanti sul suo Milan e Charles De Ketelaere. Lo svedese ha ancora tanta voglia di calcio Servirà ancora qualche mese per rivedere Zlatan… Leggi ...Zlatan Ibrahimovic in quel di Milano, in zona Porta Nuova, ha presentato la sua seconda capsule collection ”Black on Black”, una collezione ristretta ...