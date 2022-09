Milan, Pioli: “Pobega? Stessa posizione di Tonali, è bravo nell’inserimento” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stefano Pioli, al termine di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, ha parlato dell'ingresso in campo di Tommaso Pobega Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stefano, al termine di-Dinamo Zagabria di Champions League, ha parlato dell'ingresso in campo di Tommaso

AntoVitiello : #Pioli: “Chi può giocare al posto di #Giroud? Olivier è contento di giocare sempre (ride). #DeKetelaere può farlo,… - AntoVitiello : #Pioli: “Condizioni di #Origi? Non siamo preoccupati ma dispiaciuti, siamo convinti delle sue qualità e l’abbiamo f… - PietroMazzara : Stefano #Pioli verso il miglior #Milan possibile contro la #DinamoZagreb in #UCL Maignan; Calabria, Kalulu, Tomor… - FpRedAndBlack : @Pistogolblasta2 Anche Inter merda lo puoi dire! O Milan campione d'Italia o Pioli Is on Fire o Giroud si è giraaatooooo!!! Merde! - will30375 : Ma quanto è bravo #Pioli? E stasera una nota di merito per #Diaz.. straripante!! #MilanDinamoZagabria #Milan #ChampionLeague -