Milan, Leao e Rebic out: Pioli si inventa un nuovo attaccante contro il Napoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cresce l'attesa in vista del big match che vedrà affrontarsi due tra le tre squadre al comando della classifica: Milan e Napoli. Da una parte gli azzurri che, probabilmente, dovranno fare a meno di Osimhen infortunatosi contro il Liverpool, dall'altra i rossoneri che invece non potranno contare su Leao, Rebic e Origi. Zielinski Theo Hernandez (Getty Images)Pioli, in vista della partita, è in grande difficoltà, non avendo a disposizione tre uomini del reparto offensivo. Oltre agli infortunati Rebic e Origi, non ci sarà neanche Leao, espulso durante il match con la Sampdoria. L'allenatore rossonero potrebbe spostare Theo Hernandez alto a sinistra, nel tridente alle spalle di Giroud, chiamato agli straordinari anche in vista del match di Champions ...

