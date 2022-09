Milan | il benvenuto dei piccoli azionisti a RedBird | “Confidiamo di avere concreta partecipazione”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella giornata di oggi, l’Associazione deiha partecipato all’Assemblea dei Soci del, la prima convocata dopo l’ingresso diCapital. Qui l’Apa ha voluto dare ilai nuovi amministratori e ha votato a favore delle delibere proposte dal maggiore azionista. Ecco le parole del presidente Auro Palomba: “Chiunque voglia e si prodighi con ambizione per il bene delavrà sempre l’appoggio di Apa, che in questi anni ha dimostrato di essere un valore aggiunto indispensabile capace di trasmettere la sensibilità rossonera a chi guida il club.in unaall’organo amministrativo, e siamo convinti che l’ormai consolidata fiducia consenta al CdA di ...

MILANO (ITALPRESS) - "Chiunque voglia e si prodighi con ambizione per il bene del Milan avrà sempre l'appoggio di APA Milan che in questi anni ha dimostra ...Milano, 14 settembre 2022 - L'Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan ("APA") ha partecipato oggi all'Assemblea dei Soci di AC Milan S.p.A., la prima convocata ...