Milan, Ibrahimovic. 'Non mi ritiro e torno con violenza'. Su De Ketelaere... (Di mercoledì 14 settembre 2022) Milan, Ibrahimovic allontana il ritiro dal calcio In un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' l'attaccante svedese, 41 anni il prossimo mese, sa che deve avere ancora pazienza ma l'idea del ritiro ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 settembre 2022)allontana ildal calcio In un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' l'attaccante svedese, 41 anni il prossimo mese, sa che deve avere ancora pazienza ma l'idea del...

Gazzetta_it : Ibra: 'Non smetto, resto il numero 1. Milan, torno presto. E con violenza' - lucabianchin7 : Intervista a #Ibrahimovic sulla Gazzetta di oggi. ??”Boban dice che dovrei smettere? Non ho ancora trovato un gioca… - ilmilantw : Questo campione d’italia, ha giocato con Ibrahimovic e Cavani, anni nel Milan. Il miracolato de Malaga - ManuFilippone95 : RT @Gazzetta_it: Ibra: 'Non smetto, resto il numero 1. Milan, torno presto. E con violenza' - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Ibra_official: 'Futuro da allenatore? Io ho ancora fame di successo' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimov… -