Milan-Dinamo Zagaria | fermati 36 ultras croati | 23 denunciati Uno di loro trovato con 7 coltelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Diversi, un bastone telescopico e alcuni fumogeni. Sono stati trovati dai poliziotti addosso a 14 tifosidellaZagabria, arrivati in città per la partita di Champions League contro il. A mezz’ora dall’inizio della partita, 36 tifosierano già stati accompagnati in Questura per identificazione, 23 sono statia vario titolo dalla Polizia di Stato. Per 20 tifosi è scattato il daspo. Questura, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, hanno predisposto un piano di sicurezza e, ognuno per le proprie competenze, è stato dislocato in città a presidio degli obiettivi sensibili e lungo il percorso che da City Life ha portato circa 4mila supportersallo stadio Meazza monitorati anche dall’elicottero del ...