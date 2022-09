Milan-Dinamo Zagabria, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Milan-Dinamo Zagabria, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Al Meazza tutto pronto per la sfida che vedrà i rossoneri, che hanno pareggiato all’esordio a Salisburgo, ospitare i croati che hanno incredibilmente battuto il Chelsea. Partita fondamentale per la squadra di Pioli, si parte alle ore 18.45 di mercoledì 14 settembre. Milan-Dinamo Zagabria sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ile isu Sky edi, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di. Al Meazza tutto pronto per la sfida che vedrà i rossoneri, che hanno pareggiato all’esordio a Salisburgo, ospitare i croati che hanno incredibilmente battuto il Chelsea. Partita fondamentale per la squadra di Pioli, si parte alle ore 18.45 di mercoledì 14 settembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. SportFace.

