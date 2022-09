Milan-Dinamo Zagabria | Pobega in gol | tiro sotto la traversa VIDEO

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Iltrova il tris contro lanel match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Uno dei primi palloni toccati da Tommasoè spedito in rete dall’ex Torino, che trova la prima gioia nella massima competizione continentale. Merito di Theo Hernandez che sfonda sulla sinistra e scarica per. La conclusione del centrocampista è perfetta: palla sullae in rete. SportFace.

Gazzetta_it : Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - AntoVitiello : Inizia il dispiegamento delle forze dell'ordine per accogliere i tifosi croati della Dinamo Zagabria a #SanSiro… - AndresCorder0s : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Milan-Dinamo Zagabria 3-1 - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Dinamo Zagabria 3-1 -

0 - 1 BASKET - EUROPEI BASKET MASCHILE 16:15 Spagna - Finlandia 100 - 90 19:30 Germania - Grecia 107 - 96 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45Zagabria 3 - 1 18:45 Shakhtar - Celtic 1 - 1 ...si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea. I rossoneri hanno vinto in tutte le quattro precedenti occasioni. L'ultimo incrocio risale ai preliminari di Champions ...Dinamo Zagabria: tutto confermato per Pioli. Brahim Diaz dal 1', De Ketelaere in panchina vedi letture Brahim Diaz al posto di De Ketelaere e il rientro di Tomori in difesa dopo la panchina contro… Le ...78' Triplo cambio nel Milan: fuori Saelemaekers, Bennacer e Brahim Diaz, dentro Dest, Krunic e Messias. 77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!