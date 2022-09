Milan-Dinamo Zagabria oggi | orario Champions League 14 settembre | programma | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 settembre 2022): per i rossoneri arriva una nuova chiamata in questa2022-2023, con la seconda giornata del Gruppo E. Leao e soci, con il portoghese che in campionato sarà squalificato, in vista del big match contro il Napoli, cercano la prima vittoria di questa loro campagna europea contro un avversario che però, dopo aver mandato al tappeto il Chelsea la scorsa settimana, battendolo 1-0, è diventato temibilissimo. La partita, valida per la seconda giornata della2022-2023, si giocherà a San Siro, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.45. Il match sarà visibile in tv su Sky Sport Action e in direttasu ...