Milan-Dinamo Zagabria, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Milan-Dinamo Zagabria, sfida valevole per la 2a giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano, coadiuvato come assistenti dai connazionali Barbero e Nevado, e dal quarto uomo de Burgos. VAR e AVAR saranno rispettivamente Munuera e l’olandese van Boekel. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Reduce dal pareggio in casa del Salisburgo, il Milan è alla ricerca della prima vittoria di questa edizione di Coppa dei Campioni. I rossoneri arrivano a questo impegno dall’importante successo ottenuto in Serie A ai danni della Sampdoria e con la giusta consapevolezza di poter battere i croati. Uscire dal rettangolo di gioco con i tre punti, infatti, potrebbe essere ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 2a giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano, coadiuvato come assistenti dai connazionali Barbero e Nevado, e dal quarto uomo de Burgos. VAR e AVAR saranno rispettivamente Munuera e l’olandese van Boekel. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Reduce dal pareggio in casa del Salisburgo, ilè alla ricerca della prima vittoria di questa edizione di Coppa dei Campioni. I rossoneri arrivano a questo impegno dall’importante successo ottenuto in Serie A ai danni della Sampdoria e con la giusta consapevolezza di poter battere i croati. Uscire dal rettangolo di gioco con i tre punti, infatti, potrebbe essere ...

Gazzetta_it : Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - AntoVitiello : Inizia il dispiegamento delle forze dell'ordine per accogliere i tifosi croati della Dinamo Zagabria a #SanSiro… - sportli26181512 : Taveri sulla formazione del Milan: 'Scelte sensate, bisogna pescare nella rosa i giocatori più in forma': Intervenu… - NandoPiscopo1 : RT @CalcioFinanza: Milan-Dinamo Zagabria, tafferugli fuori da San Siro: accoltellato un tifoso della squadra croata -