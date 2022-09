Milan-Dinamo Zagabria, Champions League: formazioni e diretta tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel secondo mercoledì di Champions tornano in gara la maggior parte delle italiane. Milan-Dinamo Zagabria è una partita che può già dire tanto sul futuro europeo delle due squadre. Il Milan viene dallo scialbo pareggio in Austria contro il Salisburgo, mentre la Dinamo dalla sorprendente vittoria per 1-0 sul Chelsea, con Orsic mattatore della serata. Proprio all’ala sinistra il Milan dovrà fare particolare attenzione, con la Dinamo che attacca spesso e volentieri da quella parte. Il 29enne croato aprirà una sfida nella sfida con Leao, per una gara all’insegna della velocità e dello spettacolo. La partita, in un San Siro che proverà a guidare i rossoneri, sarà l’emblema del calcio europeo, con ora d’inizio prevista per le 18.45. Il momento delle due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel secondo mercoledì ditornano in gara la maggior parte delle italiane.è una partita che può già dire tanto sul futuro europeo delle due squadre. Ilviene dallo scialbo pareggio in Austria contro il Salisburgo, mentre ladalla sorprendente vittoria per 1-0 sul Chelsea, con Orsic mattatore della serata. Proprio all’ala sinistra ildovrà fare particolare attenzione, con lache attacca spesso e volentieri da quella parte. Il 29enne croato aprirà una sfida nella sfida con Leao, per una gara all’insegna della velocità e dello spettacolo. La partita, in un San Siro che proverà a guidare i rossoneri, sarà l’emblema del calcio europeo, con ora d’inizio prevista per le 18.45. Il momento delle due ...

