Milan-Dinamo Zagabria, arrestati due tifosi milanisti allo stadio con Daspo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono stati arrestati nel prepartita di Milan-Dinamo Zagabria, incontro di Champions League, due tifosi del club rossonero che si erano presentati allo stadio Meazza nonostante un divieto in corso di accesso alle manifestazioni sportive. E’ stato accertato durante i controlli che i due, un 26enne e un 29enne di Milano, erano risultati destinatari di due Daspo ricevuti rispettivamente nel 2020 e 2019 per sei e cinque anni totali. the ad id=”676180? SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono statinel prepartita di, incontro di Champions League, duedel club rossonero che si erano presentatiMeazza nonostante un divieto in corso di accesso alle manifestazioni sportive. E’ stato accertato durante i controlli che i due, un 26enne e un 29enne dio, erano risultati destinatari di duericevuti rispettivamente nel 2020 e 2019 per sei e cinque anni totali. the ad id=”676180? SportFace.

Gazzetta_it : Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - AntoVitiello : Inizia il dispiegamento delle forze dell'ordine per accogliere i tifosi croati della Dinamo Zagabria a #SanSiro… - Giorno_Milano : Milan magico: vittoria e vetta di girone, Dinamo Zagabria battuta 3-1 - lakakadonkey : RT @lucacohen: La dinamo oltre il gol ha fatto 0. Passaggi verticalizzazioni, assist, dribbling, 2 gol fantastici ma per la gente 'Non gran… -