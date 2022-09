Milan Dinamo Zagabria 3-1 LIVE | Pobega firma il tris

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Allo Stadio Meazza, la sfidavalida per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza, la sfida travalida per la seconda giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi3-1 MOVIOLA 1? Inizia il match 5? Tiro Tonali – azione manovrata delsulla fascia destra d’attacco, scambiano Diaz e Saelemaekers, il belga crossa trovando Tonali. Conclusione di testa alta 8? Tiro Giroud – ancora buona azione di Saelemaekers che serve Giroud, il francesce lotta da terra e difende palla, si gira e calcia, conclusione alta 15? ...

Le partite delle italiane Ora in campo il, che dopo il pareggio contro il Salisburgo, riceve laZagabria a San Siro. I croati nel primo turno hanno battuto di misura il Chelsea. In contemporanea c'è anche Shakhtar Donetsk - ...si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea. I rossoneri hanno vinto in tutte le quattro precedenti occasioni. L'ultimo incrocio risale ai preliminari di Champions ...Orsic in gol contro il Milan, la Dimamo Zagabria accorcia le distanze nella sfida di Champions League. Ecco le immagini del gol: ...67' Doppio cambio nel Milan: fuori Tonali e Giroud, dentro Pobega e De Ketelaere 62' Cambio nella Dinamo: dentro Spikic, fuori Mohaarrami 59' Punizione dal limite per il ...