Milan - Dinamo Zagabria 3 - 1, le pagelle: Saelemaekers il migliore, De Ketelaere ancora bocciato (Di mercoledì 14 settembre 2022) MAIGNAN 6 Si sporca i guanti e raccoglie pure un pallone in fondo al sacco. Ma senza colpe CALABRIA 6 Dalla sua parte si soffre qualcosina in più. E sul gol preso c'è anche lui tra i colpevoli. In ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022) MAIGNAN 6 Si sporca i guanti e raccoglie pure un pallone in fondo al sacco. Ma senza colpe CALABRIA 6 Dalla sua parte si soffre qualcosina in più. E sul gol preso c'è anche lui tra i colpevoli. In ...

Gazzetta_it : Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - AntoVitiello : Inizia il dispiegamento delle forze dell'ordine per accogliere i tifosi croati della Dinamo Zagabria a #SanSiro… - PianetaMilan : #MilanDinamoZagabria, #Saelemaekers: “Felice per il gol, lavoro sui miei numeri” #ACMilan #Milan #SempreMilan - FirenzePost : Champions: Milan batte la Dinamo di Zagabria (3-1) e balza al primo posto nel girone -