Milan-Dinamo Zagabria | 2 ultras croati accoltellati | irruzione in un supermercato | 19 Daspo

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ao si giocadi Champions League ma a tenere banco sono gliche stanno causando non pochi problemi in città. Sono arrivati in quattromila. Questa mattina la Digos ha bloccato 14dellaper detenzione di fumogeni, di un bastone telescopico e di diversi coltelli. Secondo quanto riferisce il Corriereo, due tifosisono statiin una rissa avvenuta nel primo pomeriggio nei dintorni dello stadio di San Siro. “Il gruppo di supporter dellasarebbe stato «aggredito» da persone incappucciate, sembra una trentina dirossoneri della Curva Sud. I soccorritori del 118 hanno medicato un uomo ...

...30 - Il campo di San Siro è completamente vuoto in attesa del calcio d'inizio diZagabria Ore 18:25 - Esercizi di riscaldamento in corso per i padroni di casa del...Commenta per primo Ignazio Abate , tecnico della Primavera del, è intervenuto ai microfoni di Milannews.it dopo la vittoria in Youth League : 'La partita con laZagabria L'abbiamo interpretata bene, i ragazzi ci hanno messo la giusta cattiveria per ...Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è stato intervistato da Mediaset Infinity prima della sfida con la Dinamo Zagabria: "Ogni anno dobbiamo migliorare, ...5' Bel cross di Saelemaekers, si inserisce Tonali che di testa non è preciso. 3' Ripartenza del Milan con Leao che guadagna corner. 1' Assist di Brahim per Giroud, ...