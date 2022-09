Milan Dinamo Zagabria 0-0 LIVE | inizia il match

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Allo Stadio Meazza, la sfidavalida per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza, la sfida travalida per la seconda giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi0-0 MOVIOLA 1?il5? Tiro Tonali – azione manovrata delsulla fascia destra d’attacco, scambiano Diaz e Saelemaekers, il belga crossa trovando Tonali. Conclusione di testa alta Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE...