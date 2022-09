Milan-Dinamo, tifoso croato accoltellato in zona San Siro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Due tifosi della Dinamo Zagabria sono stati aggrediti vicino allo stadio San Siro dove alle 18.45 è in programma il match valido per la fase a gironi della UEFA Champions League contro il Milan. Uno dei due, di 39 anni, è stato ferito da una coltellata al gluteo. L’uomo è stato soccorso dal 118 in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Due tifosi dellaZagabria sono stati aggrediti vicino allo stadio Sandove alle 18.45 è in programma il match valido per la fase a gironi della UEFA Champions League contro il. Uno dei due, di 39 anni, è stato ferito da una coltellata al gluteo. L’uomo è stato soccorso dal 118 in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

