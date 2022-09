Milan - Dinamo | fermati e denunciati 14 ultrà croati | avevano coltelli e bastoni

AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - AntoVitiello : Allenamento alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria #Milanello #Milan #ChampionsLeague (@MilanNewsit @antonello_gioia) - Gazzetta_it : Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - _Selodicitu_ : RT @Gazzetta_it: Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - CostantinACM7 : RT @SignorShark: Fate sapere ai tifosi della Dinamo che alle 18.30 in Duomo la piazza sarà PIENA di tifosi del Milan pronti a menarli male.… -

Coltelli, fumogeni e un bastone telescopico sono stati sequestrati a un gruppo di ultrà dellaZagabria durante i controlli prima della sfida di Champions League con ildi stasera alle 18.45.Zagabria (Ore 18.45 su Sky Sport e Sky Sport 4K, in streaming su Now e Mediaset Infinity) Senza Origi e Rebic, che salteranno anche la gara con il Napoli del 18 settembre, il...Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole: Come ha gestito Inzaghi il momento ...La questura di Milano ha denunciato 14 tifosi croati per detenzione di fumogeni, un bastone telescopico e diversi coltelli, tutto materiale trovato dalla polizia nel corso dei controlli in occasione d ...