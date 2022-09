Milan | attesi 4000 tifosi della Dinamo Zagabria a San Siro | Serie A

(Di mercoledì 14 settembre 2022) 2022-09-14 00:17:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Allerta massima ao domani per l’arrivo di bena Sanper assistere alla gara di Champions League contro il. Il prefetto Renato Saccone ha emanato un provvedimento con cui ha vietato dalle 13 di oggi alle 18 di domani la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (eccezion fatta per bar e ristoranti con servizio al tavolo) nonché la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in zona corso Como (che comprende anche corso Garibaldi, viale Pasubio e viale Monte Grappa), nell’area Darsena-Navigli (da corso Colombo a Ripa di Porta Ticinese) e in centro (lungo ...

