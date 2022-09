Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Parla Vittorio Feltri | Cosa sta succedendo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra le tante coppie famose 'scoppiate' quest'estate c'è anche quella formata dae Giovanni Angiolini. La storia tra la conduttrice italo-svizzera e il medico sardo, iniziata in primavera, sarebbe finita ad agosto. C'entra? L'amicoha fatto una confessione inedita. Il 2022 verrà ricordato come l'anno in cui molte certezze collettivecrollate. L'ultima, in ordine cronologico, è la morte della Regina Elisabetta. Un'altra certezza crollata è la stabilità del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le prime voci di crisi a febbraio, a luglio i due hanno confermato con due comunicati separati la fine della loro storia d'amore. Qualche mese prima era giunta al termine un'altra storia lunghissima, quella tra ...