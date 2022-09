“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci riprovano”: cosa c’è di vero (Di mercoledì 14 settembre 2022) La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non è stata “movimentata” come tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia ha ufficializzato l’addio con una nota Ansa, ed entrambi sono stati spesso visti insieme, soprattutto in occasione di momenti importanti, come il compleanno della figlia Celeste. Da qualche tempo si è diffusa la voce che ci starebbero riprovando, ma cosa c’è di vero? Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ci riprovano? A parlare è stata una delle persone più vicine all’ex coppia, e in particolar modo a Tomaso Trussardi. Il giornalista e l’imprenditore bergamasco, infatti, hanno un legame molto stretto. In un editoriale su Novella 2000, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 settembre 2022) La separazione tranon è stata “movimentata” come tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia ha ufficializzato l’addio con una nota Ansa, ed entrambi sono stati spesso visti insieme, soprattutto in occasione di momenti importanti, come il compleanno della figlia Celeste. Da qualche tempo si è diffusa la voce che ci starebbero riprovando, mac’è dici? A parlare è stata una delle persone più vicine all’ex coppia, e in particolar modo a. Il giornalista e l’imprenditore bergamasco, infatti, hanno un legame molto stretto. In un editoriale su Novella 2000, ...

Superpartesecc1 : @ZiaSof Probabilmente sì, non mi sembra abbia smentito. Una cosa non capisco: vai con tua madre - Michelle Hunziker… - zazoomblog : Michelle Hunziker balla davanti allo specchio capolavoro di sensualità – VIDEO - #Michelle #Hunziker #balla… - justine_ira : @LaGrevia E pure Michelle Hunziker c'ha rutt 'o cazz - Beatrix_aka_BM : @pianeta67 Anche Michelle Hunziker diventa nonna - LucaInsanguine : @nocontextfooty Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti ex wife -