Mi pestava | aveva il diavolo negli occhi | Paola Ferrari-choc su sua madre

CrzHrs : @sonoilgrinch Un secondo cane. Non a caso ho preso un lhasa apso, ma questo aveva una sindrome d’abbandono folle: t… -

Liberoquotidiano.it

Rimase quindi a guardare mentre OnoratoFinn a sangue in un vicolo, per poi sparargli e ... Nel 1976, quandotredici anni, il padre Saverio fu scarcerato e aprì un mercato del pesce a ...... chegià provato a rapinare,già accoltellato gente... mia mamma è una di quelle donne ... Ladi botte davanti a noi. Mia mamma per il bene nostro, non il suo, non lo ha mai lasciato". Paola Ferrari-choc sulla madre: "Mi pestava, aveva il diavolo negli occhi" Nella mia vita da cronista ho più volte portato il taccuino in una terra dell’Asia che sembra affondare le radici nella tragedia, eppure è avvolto in immagini luccicanti. Il Bangladesh. Il poeta india ...