Mezzogiorno, sette progetti per il recupero degli antichi mestieri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti

Sette progetti per contribuire alla crescita sociale ed economica delle aree interne del Mezzogiorno, recuperando antichi mestieri e tradizioni e favorendo l'inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà. Sono quelli selezionati attraverso il bando "Nel cuore del sud" promosso da Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, e Fondazione Con il Sud, e rivolto alle organizzazioni del terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le iniziative selezionate saranno finanziate con 1,5 milioni di euro e favoriranno percorsi di accompagnamento all'autonomia di persone con fragilità o a rischio marginalità e disagio, promuovendo la valorizzazione delle vocazioni e delle eccellenze delle aree interne meridionali come il turismo, l'artigianato, ...

