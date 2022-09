Meloni “No a governo con il PD, il centrodestra avrà maggioranza” (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il confronto con Letta al Corriere della Sera? Io credo fosse importante mettere a confronto visioni del mondo distinte e contrapposte, chi può seriamente pensare che io possa fare un governo con il Pd? Confido che il centrodestra dalle urne esca con una maggioranza forte, ricordo che non sono mai andata al governo con il Pd e sono contraria a governi di larghe intese, sono governi che non funzionano”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite di Radio 24. “governo unità nazionale? Uno scenario che ad occhio non si realizzerà, sono convinta che avremo una maggioranza” ha aggiunto ” di governo di salvezza nazionale parlano solo alcuni attuali ministri del governo Draghi, quello non è un ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il confronto con Letta al Corriere della Sera? Io credo fosse importante mettere a confronto visioni del mondo distinte e contrapposte, chi può seriamente pensare che io possa fare uncon il Pd? Confido che ildalle urne esca con unaforte, ricordo che non sono mai andata alcon il Pd e sono contraria a governi di larghe intese, sono governi che non funzionano”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, ospite di Radio 24. “unità nazionale? Uno scenario che ad occhio non si realizzerà, sono convinta che avremo una” ha aggiunto ” didi salvezza nazionale parlano solo alcuni attuali ministri delDraghi, quello non è un ...

