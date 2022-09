Meloni ha problemi a governare i suoi amministratori, figuriamoci i suoi alleati (Di mercoledì 14 settembre 2022) Al direttore - Se quella degli ucraini è una “guerra per procura” (mantra degli scienziati geopolitici che si dimenticano di dire che è una lotta per la libertà e l’indipendenza del proprio paese), bisogna riconoscere che stanno “procurando” piuttosto bene.Michele Magno L’unica guerra per procura mi sembra quella che i vecchi amici di Putin hanno orgogliosamente combattuto a lungo per dividere il fronte occidentale facendo proprie le idee di Putin. E dunque: niente sanzioni alla Russia, niente armi all’Ucraina, niente illusioni sulla riconquista dei territori. Vedi sempre alla stessa voce: utili idioti. Al direttore - Caro Cerasa, penso che a Piombino sia successa una cosa grave. Due giorni fa, il consiglio comunale a guida Fratelli d’Italia ha votato un parere urbanistico contrario al progetto per il posizionamento di un rigassificatore nel porto della cittadina toscana. Il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Al direttore - Se quella degli ucraini è una “guerra per procura” (mantra degli scienziati geopolitici che si dimenticano di dire che è una lotta per la libertà e l’indipendenza del proprio paese), bisogna riconoscere che stanno “procurando” piuttosto bene.Michele Magno L’unica guerra per procura mi sembra quella che i vecchi amici di Putin hanno orgogliosamente combattuto a lungo per dividere il fronte occidentale facendo proprie le idee di Putin. E dunque: niente sanzioni alla Russia, niente armi all’Ucraina, niente illusioni sulla riconquista dei territori. Vedi sempre alla stessa voce: utili idioti. Al direttore - Caro Cerasa, penso che a Piombino sia successa una cosa grave. Due giorni fa, il consiglio comunale a guida Fratelli d’Italia ha votato un parere urbanistico contrario al progetto per il posizionamento di un rigassificatore nel porto della cittadina toscana. Il ...

