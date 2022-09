Meloni esclude il governo dell’inciucio «Non salverebbe l’Italia ma la poltrona di qualcuno»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Undi salvezza nazionale con tutti dentro, se non ci dovesse essere una maggioranza? E’ uno scenario che non si realizzerà”. Sgombera il campo dagli equivoci, chevorrebbe alimentare, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgiaa Radio 24. In una lunga intervista, ladice parole chiare e definitive: “Non ci ho pensato perché sono convinta che avremo una maggioranza. Quelli che chiedono che Fratelli d’Italia apra a undi unità nazionale sono attuali ministri delDraghi, e quello che vogliono è undi salvezza loro, non di salvezza nazionale. La salvezza nazionale è unstabile, politico, che duri 5 anni”.e il voto sul ddl Aiuti per “aiutare ...

patriziadegioia : RT @RaffaelePizzati: Il leader di #ItaliaViva @matteorenzi smentisce le insinuazioni su un accordo con la destra e attacca la campagna elet… - rob_arci : RT @RaffaelePizzati: Il leader di #ItaliaViva @matteorenzi smentisce le insinuazioni su un accordo con la destra e attacca la campagna elet… - rosannaclementi : RT @RaffaelePizzati: Il leader di #ItaliaViva @matteorenzi smentisce le insinuazioni su un accordo con la destra e attacca la campagna elet… - BorroniAnna1 : RT @RaffaelePizzati: Il leader di #ItaliaViva @matteorenzi smentisce le insinuazioni su un accordo con la destra e attacca la campagna elet… - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: Il leader di #ItaliaViva @matteorenzi smentisce le insinuazioni su un accordo con la destra e attacca la campagna elet… -

CONTROFFENSIVA UCRAINA/ "È guerra totale, ora nientel'atomica" "SOLDI RUSSIA PER DIROTTARE ... Vecchioni: "vincerà Elezioni, ma non è credibile"/ "Preoccupato per i diritti" Intervenuto ...non vincerà". Bersani rischia tutto con la profezia elettorale 'La base e l'origine della ...siano stati utilizzati nell'interesse e a beneficio dell'intera popolazione ma l'uno nonl'...La leader di Fratelli d’Italia interviene nel dibattito sui presunti fondi russi ai partiti esteri, evidenziando la totale estraneità del suo ...Nel confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, andato in onda nel pomeriggio del 12 settembre, la leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il condono fiscale nel programma di centrodestra non ...