Meloni e l’Europa: tutte le volte che la sinistra ha criticato Bruxelles. Allora, che volete da Giorgia? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Certo che ha ragione Giorgia Meloni. Non ha bisogno di patenti da Bruxelles per guidare l’Italia. Le basta quella che il corpo elettorale rilascia a chiunque riceva il suo consenso: l’exequatur a governare lo concede il “demos” politico che agisce in quel Collegio dove – sostiene Emilio Gentile – si manifesta la “corporizzazione del popolo sovrano nelle persone degli elettori, almeno al momento del voto”. Ma questo é “in re ipsa”. Claudio Cerasa – a parte l’augurio finale, così poco canonico da sembrare sarcastico (“in bocca al lupo, segretario”) – si spende in un’analisi attenta delle inesorabili ragioni del perché la Meloni batte Letta. Ineccepibile. E tutt’altro che banale. Ma la sua notazione sull’Europa non sì può condividere. E non solo per l’infortunio di Enrico sulla Polonia, indicata a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Certo che ha ragione. Non ha bisogno di patenti daper guidare l’Italia. Le basta quella che il corpo elettorale rilascia a chiunque riceva il suo consenso: l’exequatur a governare lo concede il “demos” politico che agisce in quel Collegio dove – sostiene Emilio Gentile – si manifesta la “corporizzazione del popolo sovrano nelle persone degli elettori, almeno al momento del voto”. Ma questo é “in re ipsa”. Claudio Cerasa – a parte l’augurio finale, così poco canonico da sembrare sarcastico (“in bocca al lupo, segretario”) – si spende in un’analisi attenta delle inesorabili ragioni del perché labatte Letta. Ineccepibile. E tutt’altro che banale. Ma la sua notazione sulnon sì può condividere. E non solo per l’infortunio di Enrico sulla Polonia, indicata a ...

