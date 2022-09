Meloni conquista Genova e dà un’altra lezione di stile | cos’ha detto al cittadino arrabbiato con la politica video

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Attesa dagli addetti ai lavori come una piazza potenzialmente difficile,ha in realtà accolto Giorgiacon un affetto pari almeno a quello di tutte le altre città e con un entusiasmo che più volte ha portato il pubblico a interromperla, con grida di sostegno e interazioni. La leader di FdI si è prestata volentieri, scherzando anche sulle interruzioni quando ormai il comizio era in fase conclusiva: «Non mi state aiutando, sono stanca, sono un essere umano». Neanche a dirlo, è scattato il coro «Giorgia, Giorgia». La richiesta di contenere l’entusiasmo non ha avuto grandi effetti: il pubblico riunito al Porto Antico ha continuato a interrompere, lei a replicare con battute.e dà unadipoliticoin ...

...a repentaglio proprio la più svedese (e fiore all'occhiello della socieldemocrazia)... fanno parte del gruppo dei conservatoti europei, lo stesso di Giorgia. Parimenti Akesson è ...Vignali (Farnesina): "Rafforzata la sicurezza contro il rischio brogli" Renzi: "Con premier noi saremo all'opposizione. Letta ha sbagliato tutto" Emma Bonino a teatro gli under 30: "...Di Paola Di Caro Parla alle piazze ma anche a mercati e cancellerie estere. Al Washington Post: Non mi considero una minaccia Il tour de force continua, come si addice a chi sta giocandosi la partita ...