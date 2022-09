MEDS433 | l’antivirale che blocca il Covid | finanziata dalla Nato la ricerca made in Italy

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’università di Messina, in collaborazione con l’università di Torino, portera’ avanti le attivita’ progettuali per lo sviluppo della molecola, un antivirale in grado dire e inibire l’enzima cellulare indispensabile per la duplicazione dei virus, a cominciare dal Sars-Cov 2. Il progetto si chiama Viper,collaborazione tra l’universita’ di Torino e il gruppo diche vede capofila l’universita’ di Messina, e’ stato finanziato con 300mila europer la fase preclinica, che prevede la creazione della molecola da sperimentare su animali infetti., sviluppato dal professore Marco Lolli dell’universita’ di Torino, e’ un antivirale ad ampio spettro attivo su virus sia a DNA che a RNA e come tale puo’ essere ...

'università di Messina, in collaborazione con'università di Torino, porterà avanti le attività progettuali per lo sviluppo della molecola, unin grado di bloccare e inibire'enzima cellulare indispensabile per la duplicazione dei virus, a cominciare dal Sars - Cov 2. Il progetto si chiama Viper, nato dalla ...'università di Messina, in collaborazione con'università di Torino, porterà avanti le attività progettuali per lo sviluppo della molecola, unin grado di bloccare e inibire'enzima cellulare indispensabile per la duplicazione dei virus, a cominciare dal Sars - Cov 2. Il progetto si chiama Viper, nato dalla ...