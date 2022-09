Medicina: boom di bocciati al test ingresso a facoltà (Di mercoledì 14 settembre 2022) La metà degli studenti che si sono presentati per superare il test di Medicina non ha raggiunto nemmeno il punteggio minimo pari a 20: il ministero dell'Università ha pubblicato oggi i punteggi dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) La metà degli studenti che si sono presentati per superare ildinon ha raggiunto nemmeno il punteggio minimo pari a 20: il ministero dell'Università ha pubblicato oggi i punteggi dei ...

ANSA_Legalita : Medicina: boom di bocciati al test ingresso a facoltà. Idonei solo 28 mila su 65 mila iscritti e 56 mila partecipan… - barbarajerkov : RT @ilmessaggeroit: #test medicina, boom di #bocciati: metà dei 60mila #studenti non passa l'esame - ilmessaggeroit : #test medicina, boom di #bocciati: metà dei 60mila #studenti non passa l'esame - lasiciliait : Test di Medicina: boom di bocciati per accesso a facoltà - zav_news : ?? Test di #Medicina 2022, pubblicati gli esiti: in graduatoria media del 33,8. Boom di 'bocciati', la metà degli st… -