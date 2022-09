Mbappé, il mercato può riaccendersi in estate: la situazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il quotidiano francese L'Equipe ha aggiunto dettagli sulla situazione di Kylian Mbappé al Psg. Il rinnovo, spiegano i francesi, sarebbe... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il quotidiano francese L'Equipe ha aggiunto dettagli sulladi Kylianal Psg. Il rinnovo, spiegano i francesi, sarebbe...

sportli26181512 : Mbappé, il mercato può riaccendersi in estate: la situazione: Il quotidiano francese L'Equipe ha aggiunto dettagli… - AbyssWatcher89 : @DoctorM77 Prezzi allo stadio come se nel mercato avessero comprato Mbappe e Halaand e poi ci tocca vedere DeSchifo. - sportli26181512 : 'Mbappè potrebbe liberarsi nel 2024': L'Equipe narra che il fuoriclasse francese avrebeb rinnovato solo per 2 stagi… - BranzulliGino : @StefanoAndreozz @WalterWhiteNH Per il valore di mercato dato da chi a chi? Hai presente Pepe, Maguire, Ndombelè? P… - AAquiloni : @AndreaRagusa993 @NumerINTERi Si non mi aspetto che comprino mbappe da subito ma neanche elemosinare x un acerbi. V… -

L'Inter trema: PSG pronto a tornare alla carica per Skriniar Le vie del mercato però sono infinite e, considerate sia la situazione contrattuale del giocatore che la disponibilità economica del PSG, i tifosi interisti hanno buoni motivi per prendere con le ... Consigli fantacalcio, 7° giornata Serie A 2022/2023 ... tra i migliori in campo contro il Torino, secondo insistenti voci di mercato, il centrocampista ... Neymar e Mbappé. Al centro Immobile. Ha trascinato la Lazio e sbloccato il risultato contro il ... Le vie delperò sono infinite e, considerate sia la situazione contrattuale del giocatore che la disponibilità economica del PSG, i tifosi interisti hanno buoni motivi per prendere con le ...... tra i migliori in campo contro il Torino, secondo insistenti voci di, il centrocampista ... Neymar e. Al centro Immobile. Ha trascinato la Lazio e sbloccato il risultato contro il ...