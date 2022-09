Mathias Pogba arrestato in Francia: il fratello Paul aveva denunciato tentativi di estorsione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il fratello di Paul Pogba, Mathias Pogba, autore di diversi video contro il campione del mondo francese nelle ultime settimane, è stato arrestato in Francia insieme ad altre tre persone. Dopo i video minacciosi e le rilevazioni di presunti sequestri, le visite di misteriosi uomini alla Continassa e le voci di stregoni chiamati per fare malocchi, arrivano i provvedimenti delle autorità giudiziaria. E il caso Pogba diventa ufficialmente un’inchiesta della Procura di Parigi. Un primo fermo di polizia è avvenuto martedì sera e gli altri tre sono avvenuti mercoledì, stando a quanto riporta Le Parisien. Secondo una fonte citata dal quotidiano francese, Mathias Pogba si è presentato agli inquirenti mercoledì pomeriggio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildi, autore di diversi video contro il campione del mondo francese nelle ultime settimane, è statoininsieme ad altre tre persone. Dopo i video minacciosi e le rilevazioni di presunti sequestri, le visite di misteriosi uomini alla Continassa e le voci di stregoni chiamati per fare malocchi, arrivano i provvedimenti delle autorità giudiziaria. E il casodiventa ufficialmente un’inchiesta della Procura di Parigi. Un primo fermo di polizia è avvenuto martedì sera e gli altri tre sono avvenuti mercoledì, stando a quanto riporta Le Parisien. Secondo una fonte citata dal quotidiano francese,si è presentato agli inquirenti mercoledì pomeriggio. ...

