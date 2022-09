Mario Martone | «Godard ci ha insegnato a guardare la vita»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Per una delle sue regie con il giovanissimo gruppo di Falso Movimentoaveva scelto come riferimento il film di, Alphaville: une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965, L'articolo proviene da il manifesto.

ADeLaurentiis : Sono felice che Saint Omer di Alice Diop, dopo aver incantato i critici al Festival, abbia vinto il Premio Venezia… - CinecittaNews : Martone: “Godard, filosofo del cinema a cui tutti siamo grati” Leggi il ricordo del grande regista nell'intervista… - ALEXAMATO85 : RT @ADeLaurentiis: Sono felice che Saint Omer di Alice Diop, dopo aver incantato i critici al Festival, abbia vinto il Premio Venezia Opera… - Sevenpress : 15/29 set – Mario Martone / Fabrizio Arcuri – Koltès nella Viterbo sotterranea - FedericoCiacca3 : RT @CinemaReligioso: NOSTALGIA Mario Martone, Italia/Francia, 2022 Dopo quarant'anni all'estero, un uomo torna nel quartiere natio di Napo… -

NewTuscia

A poche ore dall'annuncio della morte del grande Jean - Luc Godard , il regista e sceneggiatoreha rilasciato un'intervista esclusiva a " Cinecittà News" , in cui racconta il modo in cui il lavoro e il pensiero dell'autore francese abbiano influenzato in maniera trasversale i ...... la prestigiosa cooperativa di produzione che nel 1987 unì sogni, speranze, progetti di alcuni giovani di grande talento - Toni Servillo,, il compianto Antonio Neiwiller - non ha ... A Viterbo sotterranea un'installazione di Mario Martone | Newtuscia Italia Oltre ai cookies necessari, con il tuo consenso, potremmo utilizzare cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti p ...Cosa accade al dream team della scena napoletana Teatri Uniti, la prestigiosa cooperativa di produzione che nel 1987 unì sogni, speranze, progetti di alcuni giovani di grande talento - ...