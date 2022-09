‘Mario Carotenuto Antologica 1940-2010’ | domani l’inaugurazione della mostra

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Giovedì 15 settembre, alle ore 11.30, presso la Pinacoteca Provinciale e la Galleria Il Catalogo sarà inaugurata laMARIO-2010, organizzata nell’ambito del centenarionascita. Laè stata promossa dalla Provincia di Salerno e dall’Associazione Culturale “Mario”, con la consulenza Museo-FRaC Baronissi, e gode del patrocinio del Comune di Salerno, del Comune di Tramonti, sua città natale,Galleria Il Catalogo di Salerno, dei Musei Aiello Moliterno. Nello stesso giorno, alle ore 10.00, in via San Benedetto n. 45, ove per oltre cinquant’anni il Maestroha avuto il suo atelier, sarà collocata, a cura del Comune di Salerno, una ...