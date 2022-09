(Di mercoledì 14 settembre 2022) Buona volontà e intelligenza artificiale. Secondo i salernitani serve l’impegno individuale associato alla scienza e alla tecnologia per migliorare il saldo ambientalecittà. Idelle attività di “Piccoli gesti, grandi crimini”, ladi sensibilizzazione direalizzata con il supporto di BAT Italia e con il patrocinio del MinisteroTransizione Ecologica, del Comune di, nel 2022, in 5 città italiane (Trieste,, Pescara, Viareggio e Pordenone) e avviata da Trieste lo scorso maggio, mostrano come i salernitani ritengano che la sintesi delle azioni per migliorare l’ambiente consista nel giusto mix tra uomo e macchina, l’unione virtuosa tra la semplicità dei piccoli gesti quotidiani con la complessità ...

Il Denaro

... la Fondazione Dohrn,Onlus. Sarà una occasione speciale per vivere e raccontare il mare negli stessi luoghi dove Etienne Jules Marey realizzò col suo fucile fotografico ifilm al ...Da un rapporto diemerge che in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette vengono ... collaborano in un progetto che mira a sviluppare irobot in grado di assistere, dapprima in ... Marevivo, primi risultati della campagna contro il littering. Il satellite rivela: A Salerno situazione migliorata - Ildenaro.it Buona volontà e intelligenza artificiale. Secondo i salernitani serve l’impegno individuale associato alla scienza e alla tecnologia per migliorare il saldo ambientale della città. I primi risultati d ...Ambiente: Buona volontà e intelligenza artificiale. Secondo i salernitani serve l'impegno individuale associato alla scienza e alla tecnolog..