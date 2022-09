Marco si sente male in casa e muore all’improvviso a 44 anni: lascia due bambine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancora una bruttissima notizia ha colpito l’Italia. L’ennesimo malore di questa estate davvero tremenda da questo punto di vista si è portato via per sempre Marco Conversini, morto a 44 anni a Camerino, in provincia di Macerata. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l’uomo ha avuto un mancamento improvviso all’interno della sua casa e non ce l’ha fatta a sopravvivere. Oltre a sua moglie Cinzia, lascia senza un padre due bambine, che dovranno crescere senza la sua preziosa presenza. Marco Conversini è morto dunque inaspettatamente e troppo prematuramente. Si è sentito male nella sua abitazione e i soccorsi si sono rivelati inutili. L’intera comunità di Camerino è in lutto, visto che era una persona molto conosciuta e che tra l’altro amava moltissimo lo sport. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancora una bruttissima notizia ha colpito l’Italia. L’ennesimo malore di questa estate davvero tremenda da questo punto di vista si è portato via per sempreConversini, morto a 44a Camerino, in provincia di Macerata. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l’uomo ha avuto un mancamento improvviso all’interno della suae non ce l’ha fatta a sopravvivere. Oltre a sua moglie Cinzia,senza un padre due, che dovranno crescere senza la sua preziosa presenza.Conversini è morto dunque inaspettatamente e troppo prematuramente. Si è sentitonella sua abitazione e i soccorsi si sono rivelati inutili. L’intera comunità di Camerino è in lutto, visto che era una persona molto conosciuta e che tra l’altro amava moltissimo lo sport. ...

Lastproud : RT @11Giuliano: N' Altro: si sente male in campo e torna a casa. 54enne muore dopo partita di padel. Si sente male in campo e torna a casa… - Peonia249 : RT @11Giuliano: N' Altro: si sente male in campo e torna a casa. 54enne muore dopo partita di padel. Si sente male in campo e torna a casa… - SoniaLaVera : RT @11Giuliano: N' Altro: si sente male in campo e torna a casa. 54enne muore dopo partita di padel. Si sente male in campo e torna a casa… - PongoPongo13 : RT @11Giuliano: N' Altro: si sente male in campo e torna a casa. 54enne muore dopo partita di padel. Si sente male in campo e torna a casa… - MisterRockin : RT @11Giuliano: N' Altro: si sente male in campo e torna a casa. 54enne muore dopo partita di padel. Si sente male in campo e torna a casa… -