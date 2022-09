Marcell Jacobs show ad Azzurro Caorle | “E’ bello portare l’atletica alla gente”

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… -

Ci saranno infatti i neo sposi Federica Pellegrini e Gianmarco Tamberi, oltre ache si sposerà proprio il 17 settembre. Intervistati anche Elodie, gli attori Can Yaman e Francesca ..., uomo d'oro degli Europei anche grazie alla futura moglie Nicole Daza - guarda L'ADDIO AL NUBILATO - Nicole Daza, nota influencer e futura sposa del campione, ha festeggiato l'addio al ...Anche quest’anno Scherzi a parte torna in onda su Canale 5 sempre sotto la conduzione di Enrico Papi. Dopo l’ottimo successo della precedente edizione, il pubblico potrà tornare a vedere le gag prepar ...Il ritorno di Marcell Jacobs in Italia per una serata fuori dal comune in una settimana intensissima che si concluderà con il matrimonio Impegni su impegni per Marcell Jacobs. E pazienza se la stagion ...