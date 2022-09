Marcell Jacobs carcerato, Nicole Daza sexy: il look prematrimoniale insolito (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Insieme a te è il mio posto preferito”, scriveva qualche settimana fa Marcell Jacobs su Instagram. Il suo posto preferito è la fidanzata Nicole Daza, che diventerà sua moglie sabato 17 settembre. Mancano dunque pochissimi giorni al lieto evento, che coronerà il sogno d’amore del velocista e della modella. Doppia festa sul lago La proposta di nozzeSarà una doppia festa quella di sabato, il 17 settembre è infatti anche il compleanno di Nicole Daza. La data del matrimonio era certa da tempo, i due avevano già opzionato questa ricorrenza speciale per scambiarsi le promesse. Marcell Jacobs aveva invece scelto il suo di compleanno per fare la proposta di nozze a Nicole. Inginocchiato ed emozionato, il campione olimpico aveva chiesto la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Insieme a te è il mio posto preferito”, scriveva qualche settimana fasu Instagram. Il suo posto preferito è la fidanzata, che diventerà sua moglie sabato 17 settembre. Mancano dunque pochissimi giorni al lieto evento, che coronerà il sogno d’amore del velocista e della modella. Doppia festa sul lago La proposta di nozzeSarà una doppia festa quella di sabato, il 17 settembre è infatti anche il compleanno di. La data del matrimonio era certa da tempo, i due avevano già opzionato questa ricorrenza speciale per scambiarsi le promesse.aveva invece scelto il suo di compleanno per fare la proposta di nozze a. Inginocchiato ed emozionato, il campione olimpico aveva chiesto la ...

