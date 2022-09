Manchester City vs Borussia Dortmund – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Manchester City e il Borussia Dortmund cercheranno di continuare il loro inizio perfetto della Champions League 2022-23 nella sfida del Gruppo G di mercoledì 14 settembre all’Etihad Stadium. La squadra di Pep Guardiola ha vinto 4-0 contro il Siviglia nella prima giornata, mentre il BVB ha ottenuto un successo per 3-0 in casa del Copenaghen. Il calcio di inizio di Manchester City vs Borussia Dortmund è previsto alle 21 Anteprima della partita Manchester City vs Borussia Dortmund: a che punto sono le due squadre Manchester City Le capacità di Erling Braut Haaland di segnare in Premier League potevano essere messe in dubbio prima del suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ile ilcercheranno di continuare il loro inizio perfetto della Champions League 2022-23 nella sfida del Gruppo G di mercoledì 14 settembre all’Etihad Stadium. La squadra di Pep Guardiola ha vinto 4-0 contro il Siviglia nella prima giornata, mentre il BVB ha ottenuto un successo per 3-0 in casa del Copenaghen. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreLe capacità di Erling Braut Haaland di segnare in Premier League potevano essere messe in dubbio prima del suo ...

