Manchester City-Borussia Dortmund | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ecco ledi, gara valida per la seconda giornata del gruppo G di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21 all’ Etihad Stadium. Ilsta attraversando un buon periodo di forma in campionato, dopo un inzio sottotono. Ora è al secondo posto della Premier League, ad un solo punto dell’Arsenal Capolista. In Champions League la squadra di Pep Guardiola ha vinto la prima gara del girone, con un secco 4 a 0 in casa del Siviglia. Modulo 4-3-3 per i campioni d’Inghilterra, con Haaland che per la prima volta affronterá la sua ex squadra dopo il traasferimento della scorsa estate. Ilsi trova al quinto posto della Bundesliga, lontano ...