Agenzia ANSA

Almeno 300 persone sono state evacuate dalle loro case nella capitale honduregna a causa delle forti piogge che hanno colpito le loro abitazioni provocando danni e crolli. La societa' di servizi ...... la showgirl si è mostrata una mamma gelosa e affettuosa, carica di energie nonostante la fatica di dover soggiornare per quasi 100 giorni intra calamità naturali,, zanzare ... Maltempo in Honduras, almeno 300 persone evacuate a Tegucigalpa - Mondo Carmen Di Pietro è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ma sembra che per lei l’esperienza in Honduras sia stata più dura del previsto. Ad oggi, infatti, C ...