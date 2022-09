(Di mercoledì 14 settembre 2022) Intervistato da 'Sky Sport' pochi minuti primaa partita contro la Dinamo Zagabria, primo match internoa stagione del Milan in Champions League, il responsabile'area tecnica rossonera ...

A dirlo è Paoloa pochi minuti dalla partita di Champions contro la Dinamo Zagabria. "Sono ... Noiconsci di tutto questo, ma la squadra di quest'anno è più forte. Non possiamo andare ...... primo match interno della stagione del Milan in Champions League, il responsabile dell'area tecnica rossonera Paoloha parlato quasi a ruota libera delle ambizioni della società e dei ... Maldini: "Siamo più forti dell'anno scorso. Rinnovo Leao La volontà del club c'è" Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è stato intervistato da Mediaset Infinity prima della sfida con la Dinamo Zagabria: "Ogni anno dobbiamo migliorare, vogliamo confermarci in campionato e ...Il dirigente del Milan, a margine del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria, si è espresso senza mezzi termini sulla trattativa con lo staff del portoghese.