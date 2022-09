Maldini: 'Rinnovo Leao? Il Milan c'è, dipende da lui. Mercato? Avremo ricavi più alti per investire sulla squadra' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è intervenuto a Sky Sport prima della partita di Champions League con la Dinamo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Paolo, direttore dell'area tecnica del, è intervenuto a Sky Sport prima della partita di Champions League con la Dinamo...

AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - sportface2016 : +++#Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Leao più complicato? Come tutti i rinnovi la volontà del giocatore fa la differenza.… - enricoI00 : RT @sportface2016: +++#Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Leao più complicato? Come tutti i rinnovi la volontà del giocatore fa la differenza. Quel… - bonolism0 : RT @DIinterista: La telefonata di Maldini con Mendes per il rinnovo di Leao - matel342 : RT @DIinterista: La telefonata di Maldini con Mendes per il rinnovo di Leao -